Поховали живцем у болоті, бо народилася дівчинкою: моторошна історія немовляти

Дитина / © pixabay.com

Реклама

В Індії 20-денна дівчинка дивом вижила після того, як її поховали живцем. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, де лікарі борються за її життя.

Про це пише ВВС.

Дівчинку знайшов пастух у районі Шахджаханпур, що в найгустонаселенішому штаті Індії. Він почув дитячий плач з-під насипу землі та помітив маленьку ручку, яка стирчала з ґрунту. На місце прибула поліція, яка швидко викопала дитину.

Реклама

За словами директора лікарні, коли дівчинку привезли, вона була вся в бруді. А земля потрапила їй до рота й носа, що спричинило гіпоксію. Також у неї були сліди від укусів комах. Лікар підкреслив, що дівчинку знайшли майже одразу після «поховання», адже її рани були ще свіжими.

Попри те, що її стан спочатку покращився, невдовзі він погіршився через інфекцію. За словами медиків, прогноз важкий. Але команда лікарів, включно з пластичним хірургом, робить усе можливе, щоб врятувати дитину.

Поліція розшукує підозрюваних. Подібні випадки в Індії не є рідкістю через давню традицію переваги синів, яка призводить до жорстоких обрядів та вбивств небажаних дівчаток.

Нагадаємо, в Індії із секс-рабства врятували 12-річну дівчинку. Її за три місяці зґвалтували понад 200 чоловіків. Дівчинка із Бангладеш втекла з дому через погані оцінки. Вона провалила іспит у школі та побоялася, що її поб’ють батьки.

Реклама

У Бхаратпурі, у північному індійському штаті Раджастхан, народилася дівчинка з 14 пальцями на руках та 12 пальцями на ногах. Батьки впевнені, що їхня дочка є реінкарнацією багаторукою індуїстської богині Дхологарх Деві, чий храм розташований неподалік місця народження дівчинки.