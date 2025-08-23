Батьки заявили про викрадення дитини, але поліція підозрює їх у страшному злочині

Поліція підозрює Джейка та Ребекку Харо у вбивстві їхнього 7-місячного сина

Ця історія шокувала всю Америку і розкрила справжню трагедію, що ховалася за ширмою батьківського горя. Поліція досі розшукує 7-місячного хлопчика, якого, ймовірно, вбили власні батьки.

Про це пише Daily Mail.

Пара з Каліфорнії, Джейк і Ребека Харо, благала повернути їхнього 7-місячного сина Еммануеля, якого, за їхніми словами, викрав незнайомець. У ЗМІ вони зверталися до викрадача зі сльозами на очах: «Він щасливий хлопчик… Ми просто хочемо повернути його додому. Не завдавайте йому шкоди».

Але правоохоронці від самого початку поставилися до їхньої історії скептично. Справа почала розвалюватися, коли поліція виявила невідповідності в розповіді Ребеки. Вона стверджувала, що її атакували ззаду перед магазином, і вона опритомніла із синцем під оком, а дитини поруч вже не було. Однак свідки бачили її із синцем ще за день до нібито викрадення. Коли детективи почали тиснути на жінку, вона відмовилася продовжувати розмову.

Зрештою, поліція отримала докази страшної правди. Після обшуку будинку подружжя поліція заарештувала їх за підозрою у вбивстві власного сина. Кадри, опубліковані департаментом шерифа округу Сан-Бернардіно, показують, як Джейка, а потім і Ребеку, в наручниках вивели з їхнього будинку, поки слідчі шукають докази.

«Ґрунтуючись на доказах, слідчі встановили, що викрадення не було. Вважається, що Еммануель мертвий, і пошуки його останків тривають», — заявив шериф Шеннон Дікус.

Ця жахлива історія набула ще більш моторошних подробиць, коли з’ясувалося минуле Джейка Харо. У 2023 році його засудили за жорстоке поводження з дитиною, і він досі перебував на випробувальному терміні.

За словами людей, знайомих зі справою, він побив дитину настільки сильно, що та отримала черепно-мозкову травму. Постраждалу дитину забрали з-під опіки батьків, але після цього народився Емануель.

Фонд Увальде для дітей, який спочатку запропонував винагороду в $5 000 за інформацію про місцеперебування Еммануеля, відкликав її, заявивши, що не може «використовувати свою команду та ресурси, коли в цій справі стільки відсутніх елементів».

Пошуки тіла маленького Еммануеля продовжуються, а його батьки залишаються під вартою без права на звільнення під заставу.

