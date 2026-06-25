Батьки занедбали малечу: 3-річна дівчинка померла через воші

Воші / © Credits

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У Нью-Йорку подружжя отримало максимальний термін ув’язнення після смерті їхньої 3-річної доньки. Причиною стала тяжка педикульозна інвазія та нехтування її станом.

Про це повідомляє EXPRESS.

Суддя округу Саратога Джеймс Р. Девіс констатував, що обставини смерті дівчинки були «найжахливішими, про які він коли-небудь читав».

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«Ваша донька траждала протягом тривалого часу. Навіть інші діти бачили, що вона страждала через твою недбалість. Мати дитину — це дар. У вас було кілька дітей, і всі вони постраждали від вас», — звернувся він до батьків.

Що відопом про жахливу трагедію

34-річний Метью Дилевскі та 33-річна Саманта Дилевскі викликали швидку 19 лютого 2025 року, коли їхня донька Джойсілінн Енн Дилевскі мала проблеми з диханням. Дитину доправили до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

Слідство встановило, що дівчинка страждала від масового ураження вошами, яке спричинило анемію та критичне виснаження організму. Також у її організмі виявили сліди препарату, що використовується для лікування артеріального тиску.

«Саманта розповіла слідчим, що не змогла вилікувати вошивість у своєї доньки, оскільки „занадто сильно боролася з нею, коли та намагалася нанести засіб“ на шкіру голови. Вона також стверджувала, що Джоселінн прийняла клонідин після того, як її старший брат випадково загубив його», — йдеться у повідомленні.

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Втім перший заступник окружного прокурора округу Саратога Дженніфер Баклі повідомила в суді, що Саманта та її чоловік у текстових повідомленнях обговорювали факт можливого вживання дитиною препарату. За її словами, чоловік переконував, що ліки можна дати Джойсілін.

«Її чоловік каже їй, що вона може дати його Джойселін. Невдовзі після смерті Джойсілін в інтернеті з’явився пошук на мобільному телефоні, щоб дізнатися, як довго він залишатиметься в організмі», — заявила Баклі в суді.

На суді також йшлося про те, що дитина жила у жахливих умовах: будинок кишів мухами, їжа розкладалася на поверхнях, меблі були забруднені, а кухонна раковина була засмічена.

Правоохоронці кваліфікували смерть як вбивство через жорстоке та тривале нехтування дитиною. Суд встановив, що умови проживання родини були вкрай антисанітарними.

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Подружжя визнало провину та отримало від 16 місяців до 4 років ув’язнення, а також заборону на контакт із іншими чотирма дітьми до 2038 року.

Раніше у США зафіксували випадок смерті 9-річної дівчинки, яка померла через важку педикульозну інвазію (зараження вошами). За даними поліції, медики були шоковані масштабом ураження паразитами. Слідство встановило, що у дитини була тяжка анемія, спричинена тривалим зараженням, яке фактично не лікували.

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