"Бавівна" у Брянській області РФ: пошкоджено об'єкт енергопостачання, відсутня електрика

Російська влада звинуватила Україну в тому, що "український дрон" атакував об'єкт у Брянській області.

Про це пише пропагандистська ТАРС.

Мовляв, "український безпілотник пошкодив енергооб'єкт у Брянській області, постраждалих немає".

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

"Сьогодні вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про "бавовну" у Воронежі. Мовляв, у соцмережах інформують про вибухи у районі аеродрому Балтімор.

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