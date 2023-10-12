"Бавовна" і пожежа у Брянську: голова області повідомив про БПЛА

На Брянщині знову гучно.
Жителі Брянська 12 жовтня ввечері почули сильний вибух. Після цього у місті почалася пожежа в районі м'ясокомбінату.
Про це повідомили місцеві у російських пабліках.
Голова Брянської області вже відреагував на "бавовну". За його словами, ЗСУ спробували атакувати регіон за допомогою БПЛА.
"Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений на околиці Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні та екстрені служби", - повідомив він.
Додамо, що у вересні росіяни на Брянщині залишилися без світла, нібито унаслідок атаки "українських терористів".
Постраждалих тоді не було.
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