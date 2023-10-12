"Бавовна" і пожежа у Брянську: голова області повідомив про БПЛА

На Брянщині знову гучно.

Жителі Брянська 12 жовтня ввечері почули сильний вибух. Після цього у місті почалася пожежа в районі м'ясокомбінату.

Про це повідомили місцеві у російських пабліках.

Голова Брянської області вже відреагував на "бавовну". За його словами, ЗСУ спробували атакувати регіон за допомогою БПЛА.

"Бавовна" і пожежа у Брянську Фото: Вaza

"Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений на околиці Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні та екстрені служби", - повідомив він.

Додамо, що у вересні росіяни на Брянщині залишилися без світла, нібито унаслідок атаки "українських терористів".

Постраждалих тоді не було.

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