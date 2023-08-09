"Бавовна" на Далекому Сході РФ: біля військово-морської бази пролунали вибухи – що відомо (фото)

У російському Владивостоці у ніч проти 9 серпня пролунали вибухи у районі воєнно-морської бази.

Про це повідомило видання Astra.

Так, вночі у місцевих пабліках з'явилися повідомлення, де жителі розповіли, що чули вибухи, після чого викликали на місце подій поліцію, пожежників та ФСБ.

У пресслужбі Східного військового округу заявили, що в місті нібито пройшло тренування корвету "Гучний".

Місцевий політик Максим Чихунов написав пост про те, що співробітники ФСБ наказали мешканцям не розповідати про подію.

"Вранці приїжджали співробітники ФСБ, опитували нас. Сусідці сказали нікому не говорити про те, що сталося. Ми фото намагалися зробити, але у нас там дерева і нічого не видно було. Ну і пізно вже ми прокинулися від цього вибуху. Після запах був сильний ніби пластмаса горить, і все", - розповіли очевидці.

Повідомлення у місцевих каналах про вибухи у Владивостоці / Фото: Astra

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявив про нову атаку невідомих бойових безпілотників на столицю РФ.

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