"Бавовна" на нафтопроводі "Рязань-Москва": у ГУР повідомили про наслідки вибуху

Атака на Росію / © ТСН.ua

Вчора, 26 серпня, Рязанську область РФ накрила потужна «бавовна». Так, стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі «Рязань-Москва».

Про це розповіли джерела ТСН у Головному управлінні розвідки МО України.

Як повідомили російські телеграм-канали, після потужної «бавовни» в районі міста Рязань почалася пожежа.

«Очевидці повідомляють, що під Рязанню, після сильної бавовни, виникла велика пожежа. Офіційна інформація уточнюється», — йшлося у повідомленні.

На місце виїхали відповідні служби для ліквідації наслідків удару. Зокрема, про наявність правоохоронців та ремонтних бригад повідомили мешканці села Божатково.

За даними ГУР МО, від 2018 року перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», що забезпечує потреби російської армії.

«Наразі транспортування нафтопродуктів до Москви тимчасово зупинене, а представники „Транснєфті“ підраховують збитки від інциденту», — зазначили у відомстві.

Раніше жителі Рязані повідомили про серію вибухів над містом. У кількох районах видно пожежі.

За словами очевидців, сили ППО відбивають атаки начебто українських безпілотників. Гучні вибухи було чутно над аеродромом Дягілєво. Офіційної інформації поки немає.