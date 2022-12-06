"Бавовна" на російському аеродромі "Енгельс": з'явилися знімки пошкоджених бомбардувальників (фото)

Авіабаза в Енгельсі розташована за 700 км від фронту.

У Мережі опублікували знімки високої роздільної здатності із російського аеродрому "Енгельс", де 5 грудня пролунали вибухи. На фото видно пошкоджені ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Знімки опублікував журналіст "Радіо свободи" Марк Крутов.

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На фотографіях добре видно пошкоджені російські літаки та уламки від них. Окрім цього, на світлинах можна побачити пожежні машини, рятувальників, які намагалися ліквідувати наслідки ударів по бомбардувальникпх Ту-95, та піну біля літаків.

Варто додати, що на базі в Енгельс, яка розташована за 700 км від фронту, розміщено стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС, які обстрілюють Україну.

Hi-res imagery of the same spot https://t.co/iFTQjVnMAC — Mark Krutov (@kromark) December 6, 2022

ENGELS AIR FORCE BASE - SARATOV

0.19M from 8 UTC on Dec 5th (~2hrs after the attack). Couple of items to note:

Firefighting foam under 1 TU-95

Large burn/blast mark to the left of TU-95

Debris strewn about the immediate area around the TU-95@FouthTimeLucky @IntercityFC pic.twitter.com/PBVGw7Q9nd — MT Anderson (@MT_Anderson) December 6, 2022

Вибухи на аеродромі "Енгельс": що відомо

Нагадаємо, вранці 5 грудня на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну ракетами, пролунали вибухи. Внаслідок падіння невстановленого безпілотника були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

У Міністерстві оборони Росії визнали інцидент. У відомстві повідомили, що через вибухи було пошкоджено два літаки та загинуло 4 російських окупантів. Ударів завдали начебто безпілотники.

Військовий оглядач та директор Defense Express Сергій Згурець поінформував, що внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники.

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