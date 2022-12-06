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"Бавовна" на російському аеродромі "Енгельс": з'явилися знімки пошкоджених бомбардувальників (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Бавовна" на російському аеродромі "Енгельс": з'явилися знімки пошкоджених бомбардувальників (фото)

Фото: wikimedia.org

Авіабаза в Енгельсі розташована за 700 км від фронту.

У Мережі опублікували знімки високої роздільної здатності із російського аеродрому "Енгельс", де 5 грудня пролунали вибухи. На фото видно пошкоджені ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Знімки опублікував журналіст "Радіо свободи" Марк Крутов. 

На фотографіях добре видно пошкоджені російські літаки та уламки від них. Окрім цього, на світлинах можна побачити пожежні машини, рятувальників, які намагалися ліквідувати наслідки ударів по бомбардувальникпх Ту-95, та піну біля літаків. 

Варто додати, що на базі в Енгельс, яка розташована за 700 км від фронту, розміщено стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС, які обстрілюють Україну.

Вибухи на аеродромі "Енгельс": що відомо 

Нагадаємо, вранці 5 грудня на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну ракетами, пролунали вибухи. Внаслідок падіння невстановленого безпілотника були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

У Міністерстві оборони Росії визнали інцидент. У відомстві повідомили, що через вибухи було пошкоджено два літаки та загинуло 4 російських окупантів. Ударів завдали начебто безпілотники. 

Військовий оглядач та директор Defense Express Сергій Згурець поінформував, що внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники.

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Дата публікації
Перегляди
1561
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