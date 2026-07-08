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"Бавовна" накриває нові регіони РФ: вибухи розірвали Уфу, горить нафтовий об'єкт (відео)
Після атаки дронів над небом російської Уфи здійнявся густий стовп диму.
Безпілотники 8 липня атакували Уфу, що в Башкиростані (РФ). Ймовірно, удар припав на нафтовий об’єкт ворога, спалахнула пожежа.
Про це пишуть телеграм-канали.
Мешканці активно публікують кадри наслідків у соцмережах. Зокрема, з’явилося фото БпЛА «Лютий» в небі Уфи. У Мережі жартують, що цей апарат — частий гість у регіоні.
Росіяни зафіксували атаку на відео.
За попередніми даними, горить нафтовий об'єкт РФ після ураження Силами оборони України. Пожежа, вочевидь, доволі масштабна.
Інформація уточнюється. Більше деталей оприлюднять згодом.
Які наслідки ураження
Згодом в Уфі підтвердили ураження одного з ключових об'єктів нафтотранспортної інфраструктури Росії. За даними OSINT-аналітиків, удару було завдано по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) «Черкасси», яка входить до системи «Транснєфть – Урал».
Повідомляється, що атаку здійснили українські далекобійні безпілотники «Лютий».
Через станцію проходять магістральні нафтопроводи ТОН-1, ТОН-2, ТОН-3 та Усть-Балик – Курган – Уфа – Альметьєвськ, якими транспортується сира нафта із Західного Сибіру до нафтопереробних заводів Башкортостану та Татарстану.
Крім того, ЛПДС «Черкасси» забезпечує транспортування світлих нафтопродуктів із башкирських НПЗ трубопроводами «Уфа – Західний напрямок», «Уфа – Камбарка» та «Уфа – Омськ».
За оцінками аналітиків, порушення роботи цієї станції може вплинути на логістику постачання нафти та нафтопродуктів одразу кількома стратегічно важливими маршрутами.
Як ми повідомляли, 7 липня Московська область опинилася під атакою безпілотників. За повідомленнями росЗМІ, ймовірними цілями стали військові об'єкти, зокрема Краснозаводський хімічний завод, який виробляє компоненти для боєприпасів і ракет, а також ЦНДІТОЧМАШ у Климовську та Центральний НДІ спеціального машинобудування у Хотькові. Офіційної інформації про наслідки ударів і масштаби пошкоджень російська влада не оприлюднила.