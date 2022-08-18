"Бавовна" у Бєлгородській області продовжує детонувати: у Мережі показали відео

У Мережі опублікували ефектне відео "вечірнього салюту" у Бєлгородській області.

Про це повідомляють телеграм-канали Бєлгорода.

На відео видно, як детонує російська зброя, якою окупанти планували вбивати українців. Снаряди розлітаються у різні сторони та детонують. Місцевий житель повідомляє, що перед місцем вибухів видно багато пожежних машин, які поки на заїжджають на місце інциденту. Потужну пожежу видно за 15-30 км від місця займання.

Також жителям Бєлгородської області почали надходити повідомлення про евакуацію.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.

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