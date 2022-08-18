Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бавовна" у Бєлгородській області продовжує детонувати: у Мережі показали відео

Дата публікації
Перегляди
2666
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" у Бєлгородській області продовжує детонувати: у Мережі показали відео

Фото: із соцмереж

У Бєлгородській області РФ вночі 18 серпня продовжують детонувати російські склади зі зброєю.

У Мережі опублікували ефектне відео "вечірнього салюту" у Бєлгородській області. 

Про це повідомляють телеграм-канали Бєлгорода. 

На відео видно, як детонує російська зброя, якою окупанти планували вбивати українців. Снаряди розлітаються у різні сторони та детонують. Місцевий житель повідомляє, що перед місцем вибухів видно багато пожежних машин, які поки на заїжджають на місце інциденту. Потужну пожежу видно за 15-30 км від місця займання. 

Також жителям Бєлгородської області почали надходити повідомлення про евакуацію. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.

Читайте також:

Погрози Одесі, спроби захопити Донбас та перемога України на політичному фронті – вечірнє звернення Зеленського

Погрози Одесі, спроби захопити Донбас та перемога України на політичному фронті – вечірнє звернення Зеленського

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2666
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація