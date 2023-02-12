Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бавовна" у Бєлгородській області РФ: місцеві порівняли інцидент з вибухом на залізниці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2438
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" у Бєлгородській області РФ: місцеві порівняли інцидент з вибухом на залізниці

Фото: ТСН.ua

У Білгородській області Росії, зокрема, в Новому Осколі сталася "бавовна"

Про це очевидці повідомляють у соціальних мережах.

Зокрема, місцеві жителі повідомляють про кілька потужних вибухів.

"Останнього разу так було коли залізницю біля нас підірвали", - розповів очевидець.

Російська влада ситуацію поки ніяк не коментувала. 

У соціальних мережах стверджується, що, за попередніми даними, гучні звуки пов'язані з «роботою» ЗС РФ.

Також днями влада області заявила про обстріл села Казинка у Валуйському районі.

Читайте також:

Нова порція бавовни у російському Бєлгороді: є загиблі серед військових

Нова порція бавовни у російському Бєлгороді: є загиблі серед військових

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2438
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація