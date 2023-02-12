"Бавовна" у Бєлгородській області РФ: місцеві порівняли інцидент з вибухом на залізниці

У Білгородській області Росії, зокрема, в Новому Осколі сталася "бавовна"
Про це очевидці повідомляють у соціальних мережах.
Зокрема, місцеві жителі повідомляють про кілька потужних вибухів.
"Останнього разу так було коли залізницю біля нас підірвали", - розповів очевидець.
Російська влада ситуацію поки ніяк не коментувала.
У соціальних мережах стверджується, що, за попередніми даними, гучні звуки пов'язані з «роботою» ЗС РФ.
Також днями влада області заявила про обстріл села Казинка у Валуйському районі.
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