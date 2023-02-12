"Бавовна" у Бєлгородській області РФ: місцеві порівняли інцидент з вибухом на залізниці

У Білгородській області Росії, зокрема, в Новому Осколі сталася "бавовна"

Про це очевидці повідомляють у соціальних мережах.

Зокрема, місцеві жителі повідомляють про кілька потужних вибухів.

"Останнього разу так було коли залізницю біля нас підірвали", - розповів очевидець.

Російська влада ситуацію поки ніяк не коментувала.

У соціальних мережах стверджується, що, за попередніми даними, гучні звуки пов'язані з «роботою» ЗС РФ.

Також днями влада області заявила про обстріл села Казинка у Валуйському районі.

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