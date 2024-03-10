"Бавовна" у Курській області: безпілотник атакував нафтобазу - спалахнула пожежа

Інформації про постраждалих немає.

У неділю, 10 березня, вранці вибухи пролунали у Курській області РФ. За даними місцевої влади, нібито "український безпілотник" атакував нафтобазу, після чого спалахнув.

Про це поскаржився губернатор Курської області Старовойт.

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"У Курську працює ППО. Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди та оперативні служби", - написав він у телеграм-каналі.

Станом на ранок зараз там працюють оперативні служби.

Інформації про постраждалих немає. Також місцева влада не розповіла про наслідки атаки

Нагадаємо, за інформацією військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, напередодні у Таганрозі знищено російський літак А-50, який ремонтували на авіазаводі.

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