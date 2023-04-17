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"Бавовна" в Бєлгороді: в місті зникли світло і вода, спалахнула потужна пожежа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"Бавовна" в Бєлгороді: в місті зникли світло і вода, спалахнула потужна пожежа

Фото: ТСН.ua

У Бєлгороді чути гучні звуки.

Очевидці у соціальних мережах повідомляються, що у багатьох населених пунктах Бєлгородської області «моргнуло» світло, а в деяких зникло.

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На проспект Ватутіна немає води. На Промисловій світло погасило, і знову ввімкнуло, через 5 секунд начебто пролунав вибух.

За словами свідків, після вибуху підіймається дим.‌‌

Стався «приліт» по електричній підстанції біля Білгородського СІЗО. Є повідомлення про пожежу і в самій пенітенціарній установі. На місці пожежі здіймається великий стовп диму.

"У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, йде ліквідація пожежі", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах виконувача обов'язків губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. 

Нагадаємо, що раніше у Бєлгороді вирішили скасувати парад на 9 травня

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Перегляди
2080
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