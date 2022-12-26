"Бавовна" в Енгельсі: генерал Маломуж розповів про стратегічне значення російського аеродрому

Аеродром в Енгельсі - це один з базових російських об'єктів.

РФ використовує проти України стратегічні бомбардувальники, які несуть балістичні ракети, поки без ядерного заряду, але вони дійсно завдають ударів. Літаки базуються, зокрема, на аеродромі в Енгельсі Саратовської області Росії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Аеродром в Енгельсі - це один з базових російських об'єктів, де концентруються літаки ТУ-95, ТУ-22, які несуть по чотири і більше ракет. Всі обстріли, які було завдано по інфраструктурі та енергосистемі України, здійснювали літаки з цього аеродрому", - зазначив експерт.

Він також додав, що аеродром в Енгельсі вважається аеродромом стратегічного базування.

"Він має і систему захисту, зашифровку, тому вважається невразливим. В Росії вважають, що в нас немає таких засобів для враження, але це помилка. Ми маємо вже конкретні факти", - додав Маломуж.

Раніше військовий експерт Петро Черник зазначав, що нові вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі свідчать про те, що російська ППО неефективна.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 грудня на аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це вже друга за місяць "бавовна" на авіабазі стратегічних бомбардувальників РФ, які завдають ударів по Україні крилатими ракетами.

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