"Бавовна" в Ірані: в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни

У місті Ісфахан пролунав страшний вибух.
Джерела повідомили, що в місті Ісфахан пролунав потужний вибух.
Про це пише Irib News.
Водночас за даними інформаційного агентства Sada and Sima, цей вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Мохаммадрез Джан Нішарі, заступник офіцера з питань політичної безпеки губернаторства Ісфахан, сказав в ексклюзивному інтерв’ю мережі Khabar: «Збитки та причини цього інциденту з'ясовуються. Ведеться розслідування».
Також за попередньою наразі непідтвердженою інформацією, причиною вибуху могла стати атака безпілотників на завод дронів. Нібито в країні спрацювала ППО.
Нагадаємо, що раніше американський Інститут вивчення війни підрахував, коли в Росії закінчаться іранські дрони.
Водночас у США не виключили, що Іран понесе відповідальність за допомогу Росії у війні проти України.
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