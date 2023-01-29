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"Бавовна" в Ірані: в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"Бавовна" в Ірані: в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни

Фото: pixabay.com

У місті Ісфахан пролунав страшний вибух.

Джерела повідомили, що в місті Ісфахан пролунав потужний вибух.

Про це пише Irib News.

Водночас за даними інформаційного агентства Sada and Sima, цей вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони. 

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Мохаммадрез Джан Нішарі, заступник офіцера з питань політичної безпеки губернаторства Ісфахан, сказав в ексклюзивному інтерв’ю мережі Khabar: «Збитки та причини цього інциденту з'ясовуються. Ведеться розслідування».

Також за попередньою наразі непідтвердженою інформацією, причиною вибуху могла стати атака безпілотників на завод дронів. Нібито в країні спрацювала ППО.

Нагадаємо, що раніше американський Інститут вивчення війни підрахував, коли в Росії закінчаться іранські дрони

Водночас у США не виключили, що Іран понесе відповідальність за допомогу Росії у війні проти України

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