"Бавовна" в Підмосковʼї та реакція Трампа на БПЛА у Польщі: головні новини ночі 12 вересня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.
"Це могла бути помилка": Трамп зробив заяву про російські дрони в Польщі
НАТО готує військову відповідь на вторгнення російських дронів до Польщі — Bloomberg
"Його багато хто боявся": що говорять знайомі про підозрюваного у вбивстві школярів вчителя
У Франції скандал з українськими яйцями: їх вимагають зняти з продажу через небезпеку
Колишнього президента Бразилії запроторили до вʼязниці на 27 років
Поблизу Москви вибухи: Собянін скаржиться на БПЛА, які спричинили "бавовну"