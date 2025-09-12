ТСН у соціальних мережах

33
"Бавовна" в Підмосковʼї та реакція Трампа на БПЛА у Польщі: головні новини ночі 12 вересня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 вересня 2025 року:

  • "Це могла бути помилка": Трамп зробив заяву про російські дрони в Польщі Читати далі –>

  • НАТО готує військову відповідь на вторгнення російських дронів до Польщі — Bloomberg Читати далі –>

  • "Його багато хто боявся": що говорять знайомі про підозрюваного у вбивстві школярів вчителя Читати далі –>

  • У Франції скандал з українськими яйцями: їх вимагають зняти з продажу через небезпеку Читати далі –>

  • Колишнього президента Бразилії запроторили до вʼязниці на 27 років Читати далі –>

  • Поблизу Москви вибухи: Собянін скаржиться на БПЛА, які спричинили "бавовну" Читати далі –>

