"Бавовна" завітала аж до Смоленська: у місті лунали потужні вибухи (відео)

Скриншот з відео вибуху

У ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ у Росії.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ і пабліки.

Telegram-канал Exilenova+ пише, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на одній з автозаправок. В інших пабліках уточнюють, що зафіксовано влучання в заправку «Лукойла».

Росіяни стверджують, що триває атака БпЛА на низку областей РФ.

Раніше повідомлялося, що дрони від «Мадяра» влаштували феєрверки на російській нафтостанції.