- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
"Бавовна" завітала аж до Смоленська: у місті лунали потужні вибухи (відео)
Дрони атакують Смоленськ: вибухи пролунали біля заправки «Лукойл».
У ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ у Росії.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ і пабліки.
Telegram-канал Exilenova+ пише, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на одній з автозаправок. В інших пабліках уточнюють, що зафіксовано влучання в заправку «Лукойла».
Росіяни стверджують, що триває атака БпЛА на низку областей РФ.
Раніше повідомлялося, що дрони від «Мадяра» влаштували феєрверки на російській нафтостанції.