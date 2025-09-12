ТСН у соціальних мережах

Світ
170
1 хв

"Бавовна" завітала аж до Смоленська: у місті лунали потужні вибухи (відео)

Дрони атакують Смоленськ: вибухи пролунали біля заправки «Лукойл».

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео вибуху

У ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ у Росії.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ і пабліки.

Telegram-канал Exilenova+ пише, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на одній з автозаправок. В інших пабліках уточнюють, що зафіксовано влучання в заправку «Лукойла».

Росіяни стверджують, що триває атака БпЛА на низку областей РФ.

Раніше повідомлялося, що дрони від «Мадяра» влаштували феєрверки на російській нафтостанції.

170
