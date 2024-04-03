“Бавовняний” Бєлгород – у пʼятірці найкомфортніших міст Росії: як це сталося

В рейтингу комфортних малих міст є також бєлгородські Шебекіно і Грайворон.

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ опублікувало рейтинг російських міст за шкалою комфорту: четверту позицію серед міст, які не є мільйонниками, несподівано посів Бєлгород, який регулярно обстрілюється.

Про це повідомляє “Новая газета”.

На перших трьох позиціях у рейтингу – підмосковні Митищі, міський округ Хімки та Ярославль, Бєлгород – одразу за ними, за Бєлгородом – Тюмень і Грозний.

В рейтингу комфортних малих міст є також бєлгородські Шебекіно і Грайворон, добре знайомі зі зведень Міноборони про обстріли.

Нагадаємо, окупанти останнім часом регулярно атакують Бєлгородську область авіабомбами. Наразі відомо про щонайменше 16 атак.

Цивільні Бєлгорода невдоволені ситуацією в місті та байдужістю Москви до обстрілів.

Читайте провідні новини дня: