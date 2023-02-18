Візит Байдена у Польщу: чи планує лідер США зустрітися з Зеленським

У вівторок, 21 лютого, лідери США і Польщі Джо Байден і Анджей Дуда обговорять двостороннє співробітництво, спільні зусилля щодо підтримки України і зміцнення НАТО, а також постачання військової та гуманітарної допомоги Україні через територію Польщі.

Про це координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі розповів під час брифінгу, інформує "Голос Америки".

Американський президент у столиці Польщі виступить із промовою з нагоди наближення річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також Байден зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки. Зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у графіку візиту Байдена до Польщі наразі немає.

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Нагадаємо, польське видання Dziennik Gazeta Prawna із посиланням на представників української влади повідомляло, що президент Зеленський планує відвідати Польщу з офіційним візитом, коли до країни прибуде американський лідер. Офіційно цю інформацію не підтвердили.

Також ми повідомляли, що під час візиту Джо Байдена до Варшави польський лідер планує підняти тему збільшення американської військової присутності в Польщі. Своєю чергою, Володимир Зеленський запросив Байдена до України.

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