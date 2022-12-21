Байден: "Це честь бути поруч з вами в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін"

Президент США запевнив, що Сполучені Штати підтримають прагнення України добитися справедливого миру.

США й надалі надаватимуть підтримку Україні, про що заявив президент Джо Байден під час зустрічі із главою нашої держави Володимиром Зеленським.

Подію транслювали на американському телеканалі CBS News.

"Це честь бути поруч з вами в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін", - сказав Байден.

Американський глава наголосив, що йому складно повірити у те, що вже 300 днів триває широкомасштабна війна Росії проти України.

"Президент РФ Володимир Путін скоїв жорстокий напад на право України на існування як держави, а також напав на невинний український народ без жодної причини, окрім того, аби тільки залякати українців", - додав Байден.

Байден сказав, що Путін посилив свій напад на цивільне населення України, завдавши удари по українських школах, дитячих будинках і лікарнях.

Як сказав президент США, Путін "намагається використовувати зиму як зброю".

"Але український народ продовжує надихати світ. Я говорю про це щиро. Не лише надихає нас, але надихає світ своєю хоробрістю", - зазначив Байден.

Також він додав, що український народ продемонстрував стійкість і рішучість у відстоюванні свого майбутнього.

За словами американського президента, народ його країни "з гордістю виступає на стороні українців, а представники Демократичної і Республіканської партій разом з союзниками в Європі, Японії та в інших частинах світу докладають зусиль, аби українці отримали необхідну фінансову, гуманітарну і безпекову допомогу".

Він сказав, що поговорить сьогодні про цю підтримку з Зеленським.

"Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України на самооборону, особливо повітряну оборону. І саме з цієї причини ми збираємося надати Україні зенітну ракетну систему Patriot і підготуємо ваших військових, аби вони могли правильно користуватися нею", - наголосив Байден.

Він додав, що США разом з союзниками продовжать чинити тиск на Кремль.

Візит Зеленського до США: що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув із робочим візитом до США. Глави держав Байден зустрілися в Білому домі.

Зеленський має намір виступити у Конгресі.

Зауважимо, що вже є перші заяви президентів.

Також президент України передав президентові США нагороду та лист від українського військового, що нині воює в Бахмуті.

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