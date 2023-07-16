Байден "дав зелене світло" на навчання українських льотчиків на F-16: коли воно розпочнеться

У Білому домі заперечили, що нібито затримують дозвіл для європейський країн на навчання українських пілотів на F-16

Президент США Джо Байден "дав зелене світло" європейським країнам навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Навчання може розпочатися вже за два тижні.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телекомпанії CNN.

Він заперечив, що Вашингтон нібито затягує процес видачі дозволу на навчання.

"Президент Байден дав "зелене світло", і ми дозволимо, підтримаємо, допоможемо та фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали проходити навчання на F-16, як тільки європейці будуть готові", – сказав Салліван.

За його словами, європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготуватися, і що США дотримаються будь-якого встановленого ними терміну.

"Сполучені Штати не будуть заважати тому, щоб ця підготовка F-16 могла початися", – додав радник Байдена.

Нагадаємо, в травні адміністрація Байдена заявила , що підтримає програму підготовки пілотів і не заборонятиме союзникам постачати літаки Києву. Але США не сказали, чи постачатимуть Києву F-16 безпосередньо.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти ще не розпочали навчання на F-16. За його словами, ЗСУ потребують близько двох-трьох ескадрилей сучасних західних винищувачів F-16.

Вчора, 15 липня, повідомлялося, що коаліція європейських країн на чолі з Данією та Нідерландами усе ще чекають офіційного схвалення від США для дозволу навчати українських льотчиків на винищувачах F-16.

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