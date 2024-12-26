Байден доручив Пентагону наростити обсяги допомоги Україні після масованого обстрілу

Президент США Джо Байден прокоментував вічу ракетну атаку на Україну, заявивши, що доручив Пентагону збільшити постачання зброї Києву.

Про це йдеться у повідомлені на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

У заяві йдеться, що Росія у Різдвяну ніч здавала ракетного удару по Україні, обстрілявши критичну інфраструктуру. Таким чином Кремль має на меті позбавити мирне населення України доступу до тепла та електрики в зимовий період часу.

"Дозвольте мені прояснити: український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародне співтовариство мають і надалі підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над агресією Росії", - ідеться в заяві Байдена.

Крім того, за останні місяці Україна отримала від Сполучених Штатів сотні ракет для систем ППО, але ще більша кількість буде надана найближчим часом.

"Я доручив Міністерству оборони продовжити нарощування постачань зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжать невпинно працювати над зміцненням позицій України в її обороні від російських військ", - резюмував президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нарощують виробництво ракет, частина з яких дістанеться Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп не має наміру припиняти військову допомогу Україні.

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