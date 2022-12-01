Байден і Макрон готові притягнути Росію та Путіна до відповідальності за "війну з рештою світу"

Байден запевнив, що Путіну не вдастся зламати волю всіх тих, хто виступає проти його імперських амбіцій.

Президент США Джо Байден заявив, що він і глава Франції Еммануель Макрон сповнені рішучості притягнути Росію та президента Володимира Путіна до відповідальності за його "війну з рештою світу".

Про це йшлося під час спільної пресконференції президентів в Білому домі 1 грудня.

Захід був присвячений державному візиту президента Франції до США.

"Сьогодні ми підтверджуємо, що Франція та Сполучені Штати разом із усіма нашими союзниками... як ніколи сильні у протидії жорстокій війні Росії проти України", - заявив Байден.

Він додав, що напад на цивільну інфраструктуру в Україні, перекриття енергопостачання Європі з метою роздування цін, загострення продовольчої кризи завдає шкоди дуже вразливим людям - не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Він засудив "імперські амбіції" очільника Кремля.

"В нього нічого не вийде", - додав Байден.

"Президент Макрон і я вирішили, що продовжуватимемо спільну роботу, щоб притягнути Росію до відповідальності за свої дії та пом'якшити глобальні наслідки путінської війни для решти світу", - сказав президент США.

Нагадаємо, триває офіційний візит президента Франції у США, де він веде переговори з Байденом.

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