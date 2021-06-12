Байден і Путін після зустрічі в Женеві проведуть окремі пресконференції - ЗМІ

Переговори лідери країн відбудуться 16 червня.

Американський президент Джо Байден після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним планує провести окрему пресконференцію.

Про це з посиланням на джерела в адміністрації глава Білого дому повідомляють Reuters і Bloomberg.

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Зазначається, що це буде найбільш придатною формою спілкувань зі "вільною пресою".

Своєю чергою, речник очільника Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін також буде спілкуватися з пресою, але окремо. "Швидше за все, це практика американського президента. Як ми знаємо, президент США так само провів і в Англії окрему прес-конференцію", - наголосив він.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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