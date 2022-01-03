Байден і Зеленський провели переговори, а прем'єр Судану оголосив про відставку. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Джо Байден провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським, під час яких чітко дав зрозуміти, що в разі вторгення до України Росія отримає "рішучу відповідь" від США та їхніх союзників і партнерів. Читати далі –>
- Прем'єр-міністр Судану Абдалла Гамдок, який після угоди з військовою хунтою повернувся на посаду, оголосив про свою відставку. Читати далі –>
- Повністю вакцинований міністр оборони США Ллойд Остін отримав позитивни результат тесту на COVID-19, після чого оголосив про п'ятиденну самоізоляцію. Читати далі –>
- В Амстердамі десятитисячний COVID-протест переріс у заворушення, поліція затримала 30 осіб. Читати далі –>
- У Китаї в закритому на карантин місті Сіань зафіксували 90 нових випадків захворювання на COVID-19, а місцева влада оголосила про звільнення двох високопосадовців КПК. Читати далі –>