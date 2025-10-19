Байден із розбитим лобом уперше за довгий час з'явився на публіці

Колишній президент США Джо Байден / © The New York Post

Колишній президент США Джо Байден вперше з’явився на публіці після того, як стало відомо про його проходження курсу променевої терапії через рак передміхурової залози. У суботу він відвідав вечірню месу в церкві Святого Джозефа на Брендівайні, римо-католицькій церкві, яку відвідує вже кілька десятиліть.

Про це повідомляє The New York Post.

82-річного Байдена сфотографували після годинної служби, коли він залишав храм. Він ішов повільно, спираючись на жінку для підтримки. На його обличчі все ще був помітний великий шрам над правим оком — наслідок недавньої операції з видалення раку шкіри.

Байден, одягнений у темний костюм, близько десяти хвилин спілкувався з парафіянами біля церкви після 50-хвилинної меси. На цей раз його супроводжувала не дружина Джилл Байден.

Це перша поява Байдена на публіці з моменту оголошення про початок п’ятитижневого курсу променевої та гормональної терапії раку передміхурової залози четвертої стадії, який поширився на кістки. Лікарі охарактеризували рак як високозлоякісний із індексом Глісона 9, але гормонально-чутливий, що дозволяє лікування медикаментозними препаратами та променевою терапією. Максимальний бал за шкалою Глісона становить 10.