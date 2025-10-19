ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
678
Час на прочитання
1 хв

Байден із розбитим лобом уперше за довгий час з'явився на публіці

82-річний президент відвідав месу в церкві Святого Джозефа та спілкувався з парафіянами.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Колишній президент США Джо Байден

Колишній президент США Джо Байден / © The New York Post

Колишній президент США Джо Байден вперше з’явився на публіці після того, як стало відомо про його проходження курсу променевої терапії через рак передміхурової залози. У суботу він відвідав вечірню месу в церкві Святого Джозефа на Брендівайні, римо-католицькій церкві, яку відвідує вже кілька десятиліть.

Про це повідомляє The New York Post.

Колишній президент США Джо Байден / © The New York Post

Колишній президент США Джо Байден / © The New York Post

82-річного Байдена сфотографували після годинної служби, коли він залишав храм. Він ішов повільно, спираючись на жінку для підтримки. На його обличчі все ще був помітний великий шрам над правим оком — наслідок недавньої операції з видалення раку шкіри.

Байден, одягнений у темний костюм, близько десяти хвилин спілкувався з парафіянами біля церкви після 50-хвилинної меси. На цей раз його супроводжувала не дружина Джилл Байден.

Колишній президент США Джо Байден. / © The New York Post

Колишній президент США Джо Байден. / © The New York Post

Це перша поява Байдена на публіці з моменту оголошення про початок п’ятитижневого курсу променевої та гормональної терапії раку передміхурової залози четвертої стадії, який поширився на кістки. Лікарі охарактеризували рак як високозлоякісний із індексом Глісона 9, але гормонально-чутливий, що дозволяє лікування медикаментозними препаратами та променевою терапією. Максимальний бал за шкалою Глісона становить 10.

Дата публікації
Кількість переглядів
678
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie