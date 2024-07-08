Байден може зняти свою кандидатуру з виборів у найближчу пʼятницю - Axios

У США з кожним днем росте кількість представників Демократичної партії, які виступають за те, щоб очільник Білого дому Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента.

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Про це інформує видання Axios.

Видання пише, що поки президент Джо Байден, його дружина Джилл та син Хантер кажуть, що нічого окрім Божого промислу не змінить його позиції щодо виборів, у Демократичної партії все більше прихильників іншої думки.

Зокрема, все більше членів партії вимагають від колишнього президента США Барака Обами та лідерів у Конгресі, щоб вони "благали" Байдена зняти свою кандидатуру вже цієї пʼятниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім працює над новою зустріччю Байдена із Зеленським.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден скоротив відрив від Трампа у ключових штатах.

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