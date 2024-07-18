Байден може зняти свою кандидатуру з виборів вже цими вихідними - ЗМІ

Високі лідери партії, друзі та ключові особи вважають, що Байден не переможе у виборах.

Президент США Джо Байден може прийняти рішення зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Статися це може вже цими вихідними.

Про це пише Аxios.

Як стало відомо, декілька високопоставлених демократів приватно кажуть, що тиск, який зростає від лідерів партії та близьких друзів, може переконати Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Статися це може вже цих вихідних.

Байден, який наразі перебуває на самоізоляції через коронавірус, залишається зануреним в роботу. Але в приватному житті він змирився зі зростаючим тиском, поганими опитуваннями та несправедливою перевіркою, які унеможливлюють продовження його кампанії.

За словами демократів, високі лідери партії, друзі та ключові особи вважають, що Байден не переможе у виборах. Крім того, не може змінити громадське сприйняття його віку та гостроти розуму та не може забезпечити більшість у Конгресі.

“Президенту кажуть, що якщо він залишиться на посаді, Трамп може перемогти з великим відривом і знищити спадщину Байдена та надії демократів. Тиск на Байдена з вимогою зняти свою кандидатуру зростає до нестерпного рівня, особливо в останні кілька днів… Кампанія панічного тиску тисне на Байдена. Вона була невпинною і скоординованою”, – йдеться у матеріалі видання.

Водночас демократи очікують, що опитування після Національного з'їзду Республіканської партії покажуть можливий розгром, який може призвести до поразки Демократичної партії й в Конгресі.

“Його вибір – стати одним з героїв історії або бути впевненим у тому, що президентської бібліотеки Байдена ніколи не буде. Я молюся, щоб він вчинив правильно. Він рухається в цьому напрямку”, – заявив один з близьких друзів Байдена.

Нагадаємо, що Трамп похвалився хорошими стосунками з Путіним.

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