Байден може зняти свою кандидатуру з виборів: ЗМІ назвали заміну

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може відмовитись від участі у президентських виборах на користь Мішель Обами, дружини колишнього президента Барака Обами.

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Про це інформує німецьке видання Der Spiegel.

У повідомленні вказується, що наразі у Демократичній партії розглядають можливість того, що Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго.

Видання зазначає, що Мішеля Обама вже внесена у список потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.

"Ідея жінки-президента надихає багатьох американців", — зазначає видання.

Однією з головних причин є вік Джо Байдена, оскільки дві третини жителів США вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Крім того, багато американців вважають, що Дональд Трамп не повинен очолювати Білий дім знову, оскільки він також у похилому віці. У Демократичній партії вважають, що значні судові справи, які ведуться проти Трампа, також вплинуть на бажання виборців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед виборами Байден менше говоритиме про Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп звинуватив Байдена у переслідуванні і порівняв адміністрацію президента з гестапо.

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