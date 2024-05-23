Байден на саміті миру, ядерні випробування у Франції: головні новини ночі 23 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Білому домі не знають, чи буде Байден присутній на саміті миру у Швейцарії Читати далі –>
- Війна в Україні триватиме ще дуже довго — головнокомандувач Швеції Читати далі –>
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- По всій Україні оголошена повітряна тривога: яка причина Читати далі –>
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