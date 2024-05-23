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Байден на саміті миру, ядерні випробування у Франції: головні новини ночі 23 травня 2024 року

Байден на саміті миру, ядерні випробування у Франції: головні новини ночі 23 травня 2024 року

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Білому домі не знають, чи буде Байден присутній на саміті миру у Швейцарії Читати далі –>
  • Війна в Україні триватиме ще дуже довго — головнокомандувач Швеції Читати далі –>
  • Прикордонники фіксують збільшення активності ворожих ДРГ на Сумщині Читати далі –>
  • Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету ASMPA-R Читати далі –>
  • По всій Україні оголошена повітряна тривога: яка причина Читати далі –>

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