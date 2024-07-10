Байден на відкритті саміту НАТО: Путін обовʼязково програє війну проти України, яку він обрав

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що українці можуть зупинити російського диктатора Путіна у його прагненні знищити Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"Агресивна путінська війна проти України триває, і Путін хоче не менш як підпорядкування України й кінця українській демократії, знищення людей, культури України і стирання України з лиця землі, Ми знаємо, що Путін не зупиниться на Україні, але не думайте хибно", - сказав Байден.

Проте Байден впевнено наголосив: "Україна може і зупинить Путіна".

Під час звернення до союзників по блоку НАТО Байден наголосив, що їв вдалося разом створили глобальну коаліцію на підтримку України.

Президент США наголосив, що Росія програє війну проти України.

"Понад два роки війни, яку обрав Путін, — і його втрати приголомшливі. Більш як 350 тис. російських військовослужбовців мертві й поранені… Багато молодих людей залишили Росію, тому що більше не бачать свого майбутнього в Росії", – сказав президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена заявили, що НАТО призначить в Україні спецпредставника для поглиблення відносин.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський з Вашингтону заявив, що "б'ється за більшу кількість ППО" для України.

Читайте також: