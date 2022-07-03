Байден надіслав до Конгресу США листи щодо прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО

Байден надіслав до Конгресу США листи щодо прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО

Американський президент виконав процедуру, яка необхідна для ратифікації протоколу вступу скандинавських країн до Альянсу.

У суботу, 2 липня, президент США Джо Байден надіслав до Конгресу листи щодо прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден виконав процедуру, яка необхідна для ратифікації протоколу вступу скандинавських країн до Альянсу, надіславши листи відповідним комітетам Конгресу.

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"Надаю звіт про приєднання Республіки Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до розділу 3(2)(E)(ii) Резолюції про рекомендації та згоду на ратифікацію протоколів НАТО 1949 року про приєднання Польщі, Угорщини та Чехії від 30 квітня 1998 року" , – сказано в повідомленні.

Аналогічні листи надіслано Байденом щодо королівства Швеції.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО усвідомлювали ціну, яку доведеться заплатити за санкції проти Росії. Проте члени Альянсу залишились об’єднаними.

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