Байден нагородив Папу Римського вищою громадянською нагородою США

Це перший випадок за чотири роки президентства Байдена, коли цю медаль вручили з відзнакою.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден нагородив Папу Римського Франциска Президентською медаллю Свобода з відзнакою, яка є вищою громадянською нагородою США.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби США.

Представники адміністрації повідомили, що це перший випадок за чотири роки президентства Байдена, коли цю медаль вручили з відзнакою. Дана нагорода присуджується за значний внесок у розвиток цінностей і безпеки США, сприяння миру або важливі громадські починання.

Президент Байден під час нагородження заявив, що ще до свого служіння Франциск, відомий як Хорхе Берголіо, планував наукову кар'єру, але віра привела його до життя єзуїта та священства в Аргентині.

Крім того, Байден заявив, що понтифік є "люблячим пастором", який закликає до захисту планети та мирних ініціатив, а також наголосив на його значущості як народного Папи, чия віра і доброта надихають світ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський закликав молитися за Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що Папа Римський вперше в історії призначив жінку префектом Ватикану.

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