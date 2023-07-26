Байден наказав таємно поділитись з Гаазьким судом інформацією про злочини росіян в Україні

Такий крок американського президента, свідчить про значну зміну політики Вашингтону.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден віддав таємний наказ уряду країни передати Міжнародному кримінальному суду у Гаазі інформацію щодо воєнних злочинів Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це інформує видання New York Times з посиланням на офіційні особи, обізнаних з цим питанням.

За інформацією видання, такий крок американського президента, свідчить про значну зміну політики Вашингтону.

Чиновники пояснили журналістам, що ухвалене рішення показує багатомісячний опір з боку Пентагону, який боявся, що подібний крок може спричинити переслідування деяких американських військових.

У США є інформація про конкретні рішення російських чиновників завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, а також примусово депортувати українських дітей до Росії.

За інформацією NYT, американська сторона вже поділилася з українськими прокурорами, але не передала інформацію суду у Гаазі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що до Білорусі під виглядом "оздоровлення" вивезли три тисячі українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вивезли ще 100 дітей з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської област до санаторію у російському Саранську.

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