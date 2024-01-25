Байден направить директора ЦРУ для укладання великої угоди зі звільнення заручників у Газі

Вільям Бернс має допомогти з угодою Ізраїлю з ХАМАСом, яка передбачає звільнення всіх заручників у Газі та двомісячне припинення вогню.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вирушить до Європи, щоби надати допомогу в укладенні угоди між ХАМАСом та Ізраїлем зі звільнення всіх заручників, яких утримують у Газі, і припинення бойових дій.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Очікується, що Бернс поїде до Європи для переговорів і зустрінеться з керівниками розвідок Ізраїлю та Єгипту Девідом Барнеа та Аббасом Камелем, а також прем’єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, щоб обговорити процес укладання угоди.

Обговорення Бернса в Європі ґрунтуватимуться на його телефонних розмовах із колегами, а також на роботі головного представника Білого дому з Близького Сходу Бретта МакГурка, який цього тижня провів відповідні зустрічі в Досі та Каїрі.

Ізраїльтяни також запропонували високопоставленим лідерам ХАМАС погодитися покинути Газу, але один чиновник, знайомий із ходом переговорів, сказав, що ця ідея не влаштовує бойовиків, які готові померти як мученики в палестинському анклаві.

Нагадаємо, від початку війни проти ХАМАСу Ізраїль втрачав до 20 людей на день. Ізраїль заявляє, що бойовики ХАМАСу діють в лікарнях і навколо них, що робить їх законними цілями. Персонал лікарень і ХАМАС це заперечують.

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