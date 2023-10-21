Байден назвав країну, через яку насправді відбувся напад ХАМАСу на Ізраїль

Президент США вважає, що напад ХАМАСУ стався, щоб завадити Ізраїлю налагодити відносини з однією з арабських країн.

Президент США Джо Байден заявив, що напад палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, у результаті якого загинуло близько 1400 осіб, мав на меті зірвати потенційну нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, якої прагне Ер-Ріяд.

Про це пише Reuters з посиланням на слова Байдена під час виступу, організованого в рамках збору коштів на його президентську кампанію 20 жовтня.

Так, президент США натякнув, що Саудівська Аравія хотіла "визнати" Ізраїль. Наразі країна не має офіційних дипломатичних відносин з Єрусалимом.

"Одна з причин, чому ХАМАС напав на Ізраїль... Вони знали, що я збираюся сісти за стіл переговорів з саудитами... Вгадайте що? Саудівці хотіли визнати Ізраїль", - сказав Байден.

Як пише Reuters, потенційна нормалізація відносин між Саудівською Аравією та іншими арабськими державами була чи не найголовнішим пріорітетом у діяльності чинного держсекретаря США Ентоні Блінкена. Саме з цією метою він відвідав Ер-Ріяд (столиця Саудівської Аравії) у червні 2023 року. Хоча тоді Блінкен визнавав, що найближчим часом суттєвого прогресу щодо цього питанням не варто очікувати.

Так, 8 жовтня Блінкен сказав CNN, що "не буде несподіванкою, що частиною нападу могло бути переривання зусиль із об’єднання Саудівської Аравії та Ізраїлю".

В інтерв’ю 60 хвилин CBS, яке вийшло минулої неділі,Джо Байден сказав, що перспектива нормалізації (між Ізраїлем та Саудівською Аравією) "все ще жива, на це потрібен час".

Нагадаємо, Білий дім спростував нібито слова Байдена, що Ізраїль має відкласти наступ у Секторі Гази.

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