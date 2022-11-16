Байден назвав малоймовірним запуск ракети з Росії, яка впала у Польщі

Президент США Джо Байден заявив, що за інформацією, яка є у його розпорядженні, ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.

Про це він заявив під час пресконференції після зустрічі зі світовими лідерами на Балі.

"За попередньою інформацією, це спростовується. Я не хочу говорити цього до завершення розслідування, але малоймовірно, в сенсі траєкторії, що це було запущено з Росії. Але побачимо", — сказав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 листопада російська ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей.

Також ми інформували, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має чітких доказів того, хто запустив ракету, яка вдарила по території країни.

Пізніше президент США Джо Байден зібрав екстрену зустріч світових лідерів на Балі, де проходить саміт G20.

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