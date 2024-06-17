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Байден назвав небезпеку, яку несе обрання Трампа президентом

Байден назвав небезпеку, яку несе обрання Трампа президентом

Президент США Джо Байден про обрання Трампа / Фото: Associated Press

Байден нагадав, що Трамп не приховує, що в разі його перемоги буде кровопролиття.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден окреслив небезпеки, які очікують країну у разі обрання Дональда Трампа на пост президента.

З відповідною заявою він виступив напередодні під час виборчого фандрайзингового заходу в Каліфорнії за участі голлівудських зірок і експрезидента Обами, інформує CNN.

"Інституції мають значення. Те, що (Трамп – ред.) зробив 6 січня – і тепер він буквально каже, що в разі його перемоги буде кровопролиття – це обурливо. Те, про що він говорить, є обурливим", - наголосив Байден.

Крім того, за словами Байдена, якщо у наступні чотири роки Трамп буде президентом, то він призначить е більше консервативних суддів до Верховного суду, де зараз і так непропорційний баланс між демократами й республіканцями.

"Верховний суд ніколи не був таким безпорадним, як сьогодні", - сказав Байден, зокрема, у контексті рішення щодо заборони абортів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден та його суперник Дональд Трамп погодили участь у передвиборних дебатах, які відбудуться 27 червня.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп попередив американців про загрозу Третьої світової війни.

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