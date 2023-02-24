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Байден назвав причину війни Путіна в Україні: диктатор прагне відновити імперію

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Байден назвав причину війни Путіна в Україні: диктатор прагне відновити імперію

Фото: Associated Press

Президент США відзначив успіхи українських воїнів, які упродовж року відвоювали більшу частину окупованої раніше території.

У п’ятницю, 24 лютого, президент США Джо Байден зробив кілька заяв про війну, яку розв’язав кремлівський диктатор Володимир Путін в Україні.

Відповідні дописи з’явилися у Twitter американського лідера.

Байден відзначив, що через рік після того, як перші російські ракети упали на українські міста, Україна “все ще незалежна і вільна”. 

“Від Херсона до Харкова – українські бійці відвоювали свою землю. І більш ніж на половині території, яку торік загарбала Росія, знову гордо майорить український прапор”, - відзначив президент США.

Джо Байден запевнив, що Росія ніколи не отримає перемоги в цій війні, причиною якої є тільки імперські амбіції диктатора Путіна.

“Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи”, - наголосив американський лідер. 

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Путін хотів швидко окупувати Київ, але натомість зіткнувся із мужністю та залізною волею українців.

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Дата публікації
Перегляди
251
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