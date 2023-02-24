Байден назвав причину війни Путіна в Україні: диктатор прагне відновити імперію

Президент США відзначив успіхи українських воїнів, які упродовж року відвоювали більшу частину окупованої раніше території.

У п’ятницю, 24 лютого, президент США Джо Байден зробив кілька заяв про війну, яку розв’язав кремлівський диктатор Володимир Путін в Україні.

Відповідні дописи з’явилися у Twitter американського лідера.

Байден відзначив, що через рік після того, як перші російські ракети упали на українські міста, Україна “все ще незалежна і вільна”.

“Від Херсона до Харкова – українські бійці відвоювали свою землю. І більш ніж на половині території, яку торік загарбала Росія, знову гордо майорить український прапор”, - відзначив президент США.

Today, a year after bombs began to fall, Ukraine is still independent and free.



From Kherson to Kharkiv – Ukrainian fighters have reclaimed their land.



And in more than half of the territory Russia held last year, the Ukrainian flag proudly waves once more. pic.twitter.com/6pv7eBL9gj — President Biden (@POTUS) February 24, 2023

Джо Байден запевнив, що Росія ніколи не отримає перемоги в цій війні, причиною якої є тільки імперські амбіції диктатора Путіна.

“Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи”, - наголосив американський лідер.

I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.



A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.



Brutality will never grind down the will of the free.



And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. — President Biden (@POTUS) February 24, 2023

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Путін хотів швидко окупувати Київ, але натомість зіткнувся із мужністю та залізною волею українців.

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