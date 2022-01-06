Байден назвав штурм Капітолія "збройним повстанням" і звинуватив у цьому Трампа

За словами Байдена, штурм Капітолія - це був "замах на демократію".
Очільник США Джо Байден під час звернення до американців назвав штурм Капітолія "збройним повстанням" і звинуватив у ньому Дональда Трампа.
Про це він сказав під час виступу, присвяченому річниці минулорічних подій повідомляє CNBC Television.
"Це місце (будівля Капітолія - ред.) піддалося нападу. Життя людей були під загрозою. Столиця країни опинилася в облозі. Це була не група туристів. Це було збройне повстання", – заявив Байден.
У зверненні американський лідер згадав колишнього президента США Дональта Трампа, якого звинуватив у тому, що відбувся штурм будівлі. Він зазначив, що тих подій можна було уникнути, аби тодішній лідер США не намагався за будь-яку ціну залишитися на посаді та завадити мирній передачі влади.
Джо Байден вважає, події 6 січня 2021 року є "безпрецедентними в історії США".
Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців і оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.
Понад 550 учасників заворушень були заарештовані після нападу, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, зокрема поліцейський.
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