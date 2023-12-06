Байден назвав умову, за якої міг би не балотуватись на другий строк

Президент США заявив, що не може допустити повернення Трампа до влади.

Президент США Джо Байден назвав умову, за якої він міг би відмовитись ві балотування на другий президентський строк.

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Про це інформує The New York Times.

Він заявив, що був би задоволений лише одним терміном на посаді президента, але рішення йти на другий термін він пояснює тим, що не хоче дати Дональду рампу повернутись у Білий дім.

Байден заявив, що Трамп являє собою екзистенційну загрозу для демократії у Сполучених Штатах.

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти", — сказав він.

Крім того, Байден розкритикував Трампа "за його радикальну програму", якщо він повернеться на посаду.

"Трамп більше навіть не ховається. Він розповідає нам, що він збирається робити", - зазначив Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп стане найбільшою небезпекою для світу 2024 року в разі, якщо його знову оберуть президентом на виборах.

Крім того, ми раніше інформували, що суд у Колорадо дозволив балотуватися Трампу на виборах, попри спричинені ним заворушення.

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