Байден невдало пожартував про пожежі в Лос-Анджелесі

Заява Байдена викликала у багатьох подив, зважаючи на масштаб спричинених стихією руйнувань.

Президент США Джо Байден невдало пожартував про лісові пожежі у Лос-Анджелесі, звертаючись до віцепрезидентки Камали Гарріс.

Свої заяви глава держави зробив під час брифінгу у Білому домі, повідомляють New York Post та Fox News.

На початку брифінгу щодо пожеж у Лос-Анджелесі Байден звернувся до Гарріс, яка є уродженкою Каліфорнії, із закликом "запалювати". Такі слова здивували багатьох, враховуючи масштаб спричинених стихією руйнувань.

"Пані віцепрезидентко, я знаю, що вас це безпосередньо торкнеться, тому запалюйте!" – сказав президент США.

Гарріс здивовано поглянула на Байдена, коли той сидів поряд за столом у залі Рузвельта.

"Не жарт", – додав він у відповідь на приголомшення віцепрезидентки.

Окрім того, на брифінгу Байден звинуватив місцеві енергетичні компанії у відповідальності за пересихання пожежних гідрантів у регіоні. Своєю чергою обидва постачальники електроенергії швидко спростували це твердження.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі вирують руйнівні лісові пожежі, які зрівняли з землею цілі райони. Десятки тисяч людей евакуювалися. Під загрозою опинилися заможні, знакові райони міста.

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