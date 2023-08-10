Байден обмежив американським компаніям інвестиції у китайські технології

Розвиток технологій має ключове значення для оборони та національної безпеки, заявив президент США.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ, який вводить обмеження для американських компаній щодо інвестицій у технологічні компанії Китаю.

Також читайте Китай надає Росії технології для війни проти України – розвідка США

Про це інформує прес-служба Білого дому.

Байден зазначив, що розвиток технологій має ключове значення для оборони та національної безпеки.

"Розвиток чутливих технологій і продуктів, що мають вирішальне значення для збройних сил, розвідки, спостереження або кібер-можливостей є незвичайною і винятковою загрозою національній безпеці, джерело якої повністю або в значній частині за межами Сполучених Штатів, і що деякі інвестиції Сполучених Штатів можуть посилити цю загрозу", - заявив президент США.

Разом з тим американський президент підкреслив, що компанії США повинні проводити відкриті інвестиції, що є наріжним каменем економічної політики країни та дає Сполученим Штатам суттєві переваги.

Байден заявив, що відкриті глобальні потоки капіталу створюють цінні економічні можливості та сприяють конкурентоспроможності, інноваціям та продуктивності.

Президент США заявив, що його адміністрація завжди буде вітати транскордонні інвестиції, якщо це не суперечить захисту інтересів національної безпеки країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що збирається невдовзі відвідати В'єтнам. Візит Байдена буде спрямований на зміцнення впливу США в регіоні, аби протистояти Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Пекін та Москва намагаються знайти шляхи військової взаємодії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.