Байден очікує почути від Зеленського стратегічні плани на найближчі місяці 

За словами Карін Жан-П'єр, під час зустрічі лідери України та США обговорюватимуть "План перемоги".

На зустрічі в Білому домі, яка запланована на четвер, 26 вересня, президенти України і США обговорять поточну ситуацію на фронті, подальшу готовність Вашингтона підтримувати Київ, а також "План перемоги" Володимира Зеленського.

Про це розповіла представникам ЗМІ речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на борту президентського літака, пише "Укрінформ".

"Я очікую, що лідери обговорять стан війни, останні події на полі бою, а також рішучу підтримку Сполученими Штатами України та її захист від російської агресії", – сказала Жан-П'єр.

Представниця Білого дому зауважила, що останні два місяці пріоритетом адміністрації Джо Байдена була допомога Україні у посиленні її системи ППО та захисті української енергосистеми від російських ударів.

"Президент Байден також очікує почути від Президента Зеленського стратегічне планування на найближчі місяці", – додала речниця Білого дому.

Вона наголосила, що Вашингтон неодноразово підтверджував, що буде непохитно підтримувати Україну до перемоги.

"Тож, я очікую, що ви почуєте більше про це в четвер", – заявила Карін Жан-П'єр.

За її словами, під час зустрічі лідери України та США обговорюватимуть "План перемоги".

"Ми підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру в цій війні. І президент Байден має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення їхніх позицій", – повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо, лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії планують провести зустріч, яка, ймовірно, стосуватиметься України. Зустріч Шольца, Макрона та Стармера запланована на жовтень, поки Байден перебуватиме в Німеччині.

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