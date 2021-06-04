Байден офіційно визнав Huawei і ще 58 китайських компаній загрозою нацбезпеці США

Американцям заборонили інвестувати в китайські компанії.

Американські громадяни від 2 серпня 2021 року не зможуть інвестувати в майже шість десятків китайських компаній, які "підривають безпеку чи демократичні цінності США" і їхніх союзників.

Відповідний указ у четвер, 3 червня, підписав американський президент Джо Байден, повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що у такий спосіб нова адміністрація продовжує реагувати на надзвичайну ситуацію, оголошену 12 листопада 2020 року через "загрозу, яку представляє військово-промисловий комплекс КНР"

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"Цей виконавчий указ перешкоджає підтримці американськими інвестиціями китайського оборонного сектора, а також розширює можливості уряду США реагувати на загрози китайських фірм в сфері технологій стеження як у Китаї, так і за його межами", - йдеться у повідомленні.

До "чорного списку" потрапили 59 підприємств КНР, зокрема одна з найбільших світових корпорацій в сфері телекомунікацій Huawei Technologies Co., Ltd та компанія з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Окрім того, обмеження поширюються на:

виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China (AVIC),

телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group Co., Ltd. і China Telecommunications Corporation, а також оператора зв'язку China United Network Communications Group Co., Ltd.,

будівельну компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) тощо.

Із повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що Федеральна комісія зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці. Рішення почало діяти від 30 червня 2020 року. Вашингтон на чолі з попереднім президентом США Дональдом Трампом підштовхував своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

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