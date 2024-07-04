Байден оголосить рішення щодо своєї політичної кар’єри у найближчі години

Американський президент з нагоди Дня незалежності зібрав у Білому домі всіх членів своєї родини, які мають вирішальний вплив на ухвалення важливих рішень.

Упродовж найближчих 48 годин президент США Джо Байден має намір ухвалити рішення щодо своєї подальшої політичної кар’єри, зокрема щодо переобрання на посаду.

Про це у четвер, 4 липня, повідомив американський телеканал CNN.

За інформацією журналістів, з нагоди національного свята Дня незалежності, яке американці відзначають сьогодні, Байден зібрав у Білому домі всіх членів своєї родини, які мають вирішальний вплив на ухвалення рішення щодо продовження чи припинення президентських перегонів після невдалих дебатів зі своїм конкурентом-республіканцем Дональдом Трампом.

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Наступного дня, 5 липня, Байден дасть велике інтерв’ю телеканалу ABC News, в якому йому доведеться виявити неабиякий політичний хист, щоб виправити недоліки, виявлені під час провалу на дебатах.

Як зазначає CNN, кожен публічний виступ президента Байдена тепер аналізуватиметься на будь-які помилки чи ознаки слабкості після враження, яке склалося про нього після дебатів із Трампом.

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Нагадаємо, наприкінці минулого місяця відбулися перші дебати між претендентами на посаду президента США – чинним господарем Білого дому Джо Байденом та Дональдом Трампом, який мріє повернутися в Білий дім.

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