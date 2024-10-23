Росія заплатить: Байден оголосив про історичну допомогу Україні

Президент США запевнив, що Росія не переможе у цьому конфлікті.

Президент США Джо Байден оголосив про позику Україні у рамках пакету G7 у розмірі 20 мільярдів доларів, яку буде повернуто за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Про це йдеться в заяві, текст якої опубліковано на офіційному сайті Білого дому у середу, 23 жовтня.

"Україна може отримати необхідну допомогу зараз, не обтяжуючи [американських] платників податків. Ці позики підтримають народ України, який захищає та відбудовує свою країну. І наші зусилля дають зрозуміти: тирани відповідатимуть за завдані ними збитки", - заявив Байден.

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Американський президент нагадав, що цього літа він очолив зусилля Великої сімки, спрямовані на виділення Україні 50 мільярдів доларів у вигляді екстраординарних позик для прискорення доходів, забезпечених прибутками від російських активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до того часу, поки РФ не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні.

"Росія не переможе в цьому конфлікті. Народ України переможе. Це ще одне нагадування Володимиру Путіну про те, що світ об’єднався за Україну, а Сполучені Штати та наші партнери з G7 продовжуватимуть підтримувати їх на кожному кроці", - наголосив Джо Байден.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

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