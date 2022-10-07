Байден оголосив про помилування для всіх засуджених за зберігання марихуани

Виконуючи свою передвиборчу обіцянку, президент США зробив перший серйозний крок до декриміналізації марихуани.

У четвер, 6 жовтня, президент США Джо Байден помилував усіх засуджених на федеральному рівні за зберігання марихуани. За словами високопоставлених чиновників Білого дому, цей крок вплине на тисячі американців, звинувачених у цьому злочині.

Про це повідомляє CNN

Президент доручив генпрокурору Сполучених Штатів зайнятися розробкою процедури видачі свідоцтв та помилування засуджених.

Американський лідер пояснив, що нове розпорядження полегшить процес працевлаштування та виконання соціальних функцій. Байден також закликав губернаторів підтримати ініціативу на рівні штатів, щоб людей не ув'язнювали лише за зберігання канабісу.

Крім того, МОЗ США було доручено переглянути внесення марихуани до переліку контрольованих спеціальними службами речовин. Таким чином, вона буде виключена з тієї ж класифікації, що включає героїн і ЛСД.

“Занадто багато життів було поламано через наш невдалий підхід до марихуани. Настав час виправити ці помилки”, – заявив Байден.

Водночас у своїй заяві Байден наголосив, що певні правила щодо марихуани залишаться в силі, навіть якщо препарат буде легалізовано.

“Навіть коли федеральні та місцеві правила щодо марихуани зміняться, важливі обмеження щодо торгівлі, маркетингу та продажу неповнолітніми мають залишатися в силі”, — підкреслив він.

Офіційні особи заявили, що наразі немає американців, які відбувають тюремне ув'язнення виключно за федеральними звинуваченнями у зберіганні марихуани. Але вони сказали, що кількість звинувачених у цьому злочині понад 6 500.

Нагадаємо, у червні цього року на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. У разі його ухвалення буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки українським пацієнтам на основі медичних конопель, а лікарям - їх призначати.

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