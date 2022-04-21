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Байден оголосив про заборону російським кораблям входити в порти США

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Байден оголосив про заборону російським кораблям входити в порти США

Associated Press

Президент США Джо Байден повідомив, що США розширили санкції проти РФ за її агресію проти України.

Йдеться про заборону російським кораблям входити в американські порти. 

Про це американський президент повідомив під час звернення щодо України. 

"Я оголошую про те, що Сполучені Штати будуть також забороняти заходити російським кораблям до портів, як зробила Європа. Жоден корабель під російським прапором не зможе пришвартуватися в жодному з наших портів. Це дуже важливий крок, узгоджений з європейськими партнерами, Канадою та іншими країнами", - заявив він.

За його словами, Вашингтон продовжить підтримувати Київ боєприпасами, військовим обладнанням і всім необхідним, допоки не завершиться військова агресія РФ.

Нагадаємо, Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів, зокрема, він включає важке озброєння.

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