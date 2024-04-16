Байден опинився по один бік із Путіним: Bloomberg про помилкові кроки Білого дому

На Заході не можуть домовитися, наскільки сильну відсіч слід дати Росії.

Президент РФ виправдовує хвилю атак ракетами й дронами на енергетичній інфраструктурі України відповіддю на удари по нафтопереробних заводах на території Росії. Однак незвичайно те, що США у цьому питанні опинилися по один бік із Путіним.

Про це пише Bloomberg.

Адміністрація Джо Байдена публічно виступила проти нападу України на нафтопереробні заводи, вочевидь, побоюючись на світові ціни на нафту.

"Уряду в Києві важко з цим змиритися, оскільки він відчайдушно звертається до союзників за додатковими системами ППО для захисту міст від російських бомбардувань, а українські війська прагнуть утримати лінію фронту з запасами боєприпасів, що виснажуються", – зазначає видання.

Близько 60 мільярдів доларів США, які є критично важливими для України, досі заблоковані в Конгресі. Нова спроба цього тижня схвалити допомогу ризикує зірвати міжреспубліканська боротьба.

"Путін, як і раніше, зосереджений на своїх військових цілях і мобілізував російську економіку, щоб завдати поразки українським силам, які однаково сповнені рішучості захистити свою країну", – додають аналітики.

Вже третій рік Захід не може досягти консенсусу щодо того, наскільки сильно потрібно дати відсіч Росії, яка має ядерну зброю, щоб допомогти Україні перемогти. І це попри те, що деякі лідери попереджають: поразка є серйозною загрозою безпеці Європи.

"На тлі цього нерішучість у США та Європі створює зону невизначеності, в якій Путін процвітає", – підсумували у статті.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ припустив, чи захопить Путін Часів Яр до "символічної дати".

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